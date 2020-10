Voetganger naar ziekenhuis na aanrijding in Erp

video Man gewond bij steekpar­tij in Uden, verdachte (23) aangehou­den

24 oktober UDEN - Een man is zaterdagochtend neergestoken op de Muntmeester in Uden. Het slachtoffer is met spoed afgevoerd naar het Radboud in Nijmegen. De verdachte, een 23-jarige man uit Uden, is aangehouden.