Vogelaars trekken naar Uden voor de grijze wouw: ‘Het blijft een zeldzaamheidje’

Uden is weer terug bij af met crosster­rein Volkel, vergunning aan MAC Bedaf te gemakke­lijk verleend

UDEN/VOLKEL - Uden is weer terug bij af met het veelbesproken en omstreden crossterrein aan de Scheiweg in Volkel. De rechtbank in Den Bosch heeft twee bezwaarmakers in het gelijk gesteld en de gemeente opgedragen om de procedure voor de crossvergunning helemaal opnieuw te doen.

23 oktober