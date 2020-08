Vogels tellen en spotten is vooral voor de fun’

UDEN - Een visarend, die heeft hij deze week toch maar al mooi gespot. Iedere ochtend vanaf acht uur is Martien van Dooren (68) present bij de telpost Brobbelbies Noord van de Udense Vogelwacht, gewapend met fotocamera en telescoopkijker. Hij is lang niet de enige.

,,Kijk nou, een zuidelijke keizerlibel", zegt hij midden in een zin. Martien van Dooren uit 't Oventje is niet alleen 'vogelaar’ zoals dat heet. Hij weet ook veel van vlinders en insecten. Sinds half juli is hij iedere ochtend vanaf acht uur te vinden op de Palmvenseweg in de Maashorst. Daar staat een bouwkeet van de Vogelwacht Uden die in gebruik is als telpost.

Met volle maag vliegen die niet

,,Vooral het onverwachte is leuk. Je weet nooit of je iets bijzonders gaat zien. Vanmorgen zagen we opeens een visarend. Eigenlijk was hij gisteravond al gesignaleerd, met een vis. Die had-ie waarschijnlijk gevangen in de Hofmans plas en die heeft-ie hier opgegeten. Dan weet je dat de kans groot is dat hij er de volgende ochtend nog zit. Want met een volle maag vliegen die niet. En inderdaad: vanochtend om half tien vertrok hij weer. De afstand was te groot om er een behoorlijke foto van te maken. Maar een van onze leden zat in de bosrand en die moet hem schitterend in beeld hebben.”

Volgens John Hermans van de Vogelwacht is het de eerste visarend van dit jaar. Niet heel apart zo blijkt: we zien er jaarlijks wel een stuk of tien tot vijftien. ,,Vorige week heb ik nog een koekoek gezien. Die worden ook steeds zeldzamer. Er zitten er nog een stuk of drie in de hele Maashorst", zegt Van Dooren. ,,Maar we hebben ook al de grauwe kiekendief gezien en de zwarte ooievaar.”

Keizer-arend

De Vogelwachters zetten hun waarnemingen op de website 'trektellen.nl' waar waarnemingen uit heel Europa vermeld staan. ,,Da's leuk, vooral als er bijzondere waarnemingen zijn. Dan zie je vogelaars uit heel het land deze kant uit komen. Vaak loopt dat uit op een teleurstelling. Zitten ze twee uur in de auto, is zo'n vogel al lang en breed weer vertrokken. In 2017 spotten we hier bijvoorbeeld een keizer-arend. Toen stond hier zeker vierhonderd man. Maar die arend was na een uurtje al weer weg.”

Je moet vooral de piepjes kennen

De Vogelwacht telt al twintig jaar vogels op de Maashorst. ,,Dat geeft een goed inzicht in de vogelstand en in de migratiepatronen", zegt Rick Meulendijks (22). Hij is een van de jongere vogelaars. Hij studeert biologie aan de Wageningen University. ,,Maar vogelspotten is vooral fun", zegt Van Dooren. ,,Je leert hier veel. Vaak zie je zo'n vogel maar heel even. Je moet vooral de piepjes kennen. Want tijdens de trek fluiten ze niet.”

Distelvlinders

,,En we spotten niet alleen vogels, maar ook vlinders”, zegt Koos Doorten die in de schaduw van de bouwkeet zit, met een handdoek tegen de zon over het hoofd. ,,We hebben hier al atalanta's gezien. Die overwinteren in Noord-Afrika. En vorig jaar veel distelvlinders. Wel een paar honderd op één dag.”

Jacobskruiskruid

Eigenlijk is het op de Maashorst veel te droog zeggen de Vogelwachters. Hun telpost ligt aan de rand van het begrazingsgebied, een open vlakte vol gele bloemen. ,,Da's Jacobskruiskruid. Is giftig spul. Het voordeel is dat het veel voedsel wegtrekt uit de bodem. Over een paar jaar kunnen die planten het hier niet meer bolwerken en hopelijk ontstaat hier dan interessante begroeiing die vogels en insecten aantrekt.”

Gierzwaluwen

De Vogelwacht Uden heeft twee telposten: een permanente, Brobbelbies Zuid, eigenlijk een particulier initiatief van Vogelwachtlid Gerard van Aalst en een op Brobbelbies Noord die maar een paar maanden per jaar open is. Die is vooral bedoeld voor de najaarsvogeltrek. ,,Eigenlijk zou ie afgelopen zaterdag open zijn gegaan, maar dit jaar zijn we half juli al begonnen omdat dan de gierzwaluwen trekken. Helaas hebben we die dit jaar niet gezien. Vermoedelijk trokken ze 's nachts", lacht John Hermans.

