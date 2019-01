Voices of Meierijstad gooien er beweging in

Geldauto­maat in gemeen­schaps­huis Venhorst gekraakt, maar daders krijgen het geld niet mee

13:31 VENHORST - De geldautomaat in het gemeenschapshuis ‘De Horst’ in Venhorst is in de nacht van dinsdag op woensdag opengebroken. De dieven hebben geen geldbedrag buitgemaakt. De automaat is flink beschadigd.