Volgende hoofdstuk Dierenvriendjes: CDA Bernheze stelt vanavond voor uitbreiding níet te legaliseren

Het CDA wil precedentwerking voorkomen en eerst nieuw beleid voor het buitengebied vaststellen, zodat de gemeente kan toetsen of een groter kinderdagverblijf bij de agrarische onderneming past. De familie Van den Broek heeft in 2017 een vergunning gekregen voor de opvang van 36 kinderen. In 2019 vroeg zij uitbreiding van die vergunning aan toen bleek dat het aantal kindplaatsen was gegroeid naar 64 maar de vergunning niet was aangepast.