Volkel doet weer mee aan de maïscross, als Uden niet dwars ligt

Meisje gewond na botsing met auto, bestuurder had in eerste instantie niks door

14:36 VEGHEL - Een meisje is zaterdagmiddag gewond geraakt na een botsing met een auto in Veghel. Het meisje fietste richting het Moerven toen ze werd aangereden door een automobiliste. De jonge fietsster kwam hierbij ten val en liep verwondingen op aan haar beide benen. Ze is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.