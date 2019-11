Volkel lacht en huilt: nieuw café D'n Tap open, dezelfde dag sluit Het Witte Paard

Speculaas­je als dank na 'Hollen vur goei krollen’

11:27 VEGHEL - Voor de eerste keer in het zesjarig bestaan was de Krollenloop zondag 'uitverkocht'. Onder het motto 'hollen vur goei krollen' renden ruim vijftienhonderd deelnemers over één van de vijf uitgezette routes in de omgeving van Veghel.