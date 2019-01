Volkelaar maakte indruk op Alpe d'HuZes: ’wij zijn niet stel boeren dat alleen maar aan zichzelf denkt’.

Bij de dorpspomp Bestaat Bernheze al 25 jaar? Goh!

9:05 Goh. Nee, dat had ze niet verwacht dat de gemeente Bernheze al 25 jaar bestaat. Het bestuurslid van gemeenschapshuis De Stuik in Vorstenbosch was verrast toen ze in DeMooiBernhezeKrant de brief las van burgemeester Marieke Moorman, waarin ze alle inwoners uitnodigde voor een jubileumfeest op zondag 19 mei.