Volkelse Eigenheimerszitting biedt avond vol vertier

Aan het begin van de avond werd er nog gewaarschuwd: er loopt sfeerpolitie rond, die er streng op zou letten dat de avond goed, en vooral gezellig zou verlopen. Maar die waarschuwing bleek niet nodig te zijn, want vanaf het openingsoptreden van de dansmariekes zat de sfeer er bij de 55e zitting, met prins William d'n Twidde meer dan goed in.

Grappen met een serieuzere ondertoon werden er gemaakt over de meest uiteenlopende onderwerpen. Er werd opgemerkt dat de bezoekersaantallen van de kerk drastisch teruglopen, het veteranenelftal van RKSV Volkel bakte er ook maar weinig van, maar het meest populaire onderwerp van de avond was met afstand het in november gesloten café Het Witte Paard. In bijna elke act kwam het wel ter sprake, al dan niet middels een woordgrap. Tonproater Smulderke wist het treffend te brengen. 'Dat was als trekken aan een dood perd', grapte hij.

Geschikte naam

Tegen het eind van de avond sneed Bertje van 'Skailain Vollukel' kort de gemeente Maashorst aan, en dan met name de discussie over het vinden van een geschikte naam. Volgens hem was het eigenlijk heel simpel. ,,Het is belangrijk dat er een naam komt die geschikt is voor het volk, Uden én Landerd. Als je die drie een beetje aan elkaar plakt, kom je uit op.. Volkel! Dat lijkt me een heel geschikte naam, toch?'', zei hij, waarna een daverend applaus volgde.