Volkelse vliegers krijgen ‘Air Medal’ voor ‘bloed, zweet en tranen’ in strijd tegen IS

Fietser gewond na botsing met auto op rotonde in Veghel

1 juni VEGHEL - Op de rotonde aan de Frans Halsstraat in Veghel is dinsdagmiddag een fietser gewond geraakt. Hij kwam rond 16.50 uur in botsing met een automobiliste. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.