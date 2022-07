Volkelseweg Uden gaat in 2024 op de schop: parallelweg wordt fietsstraat

Voetpad en bomen

Parkeerhavens en doorsteken

Aan de andere zijde komen een aantal parkeerhavens. Ook komen er, net als nu al het geval is, een paar doorsteken naar de Volkelseweg voor alle verkeer dat in de achtergelegen wijk of bij het Retraitehuis moet zijn. Volgens de planning van de gemeente worden medio 2023 de plannen voor inspraak aan de wijkbewoners voorgelegd. De eigenlijke uitvoering is dan waarschijnlijk pas in 2024.