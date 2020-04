Volle bak met 150 man, redt een theater dat?

Zonder corona had Ruud Hermans, winnaar van The Voice Senior, de Lievekamp in Oss donderdag 23 april ouderwets laten swingen. En zonder corona had Uden woensdag 22 april hard kunnen bulderen om de klucht ‘Heel Holland Lacht’. En de kleintjes hadden zondag in De Blauwe Kei in Veghel kunnen genieten van de kindervoorstelling over die beroemde mol die op zijn kop is gepoept. Maar ook daar zette corona een streep door.