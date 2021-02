Volop te schaatsen in de regio, maar de Heische Tip mag niet open

Ook op de Perekker in Boekel zijn de eerste schaatsers gesignaleerd. ,,Het is hier maar 30 centimeter diep, dus we hebben meestal al heel snel een goede laag ijs", zegt beheerder Tonnie van de Boom. Nog meer favoriete schaatsplekken in de regio: Hackerom in Erp, de vijver bij het sportpark in Uden en de Kleuter, de vijver van Frits van Eerd aan Rukven en die bij de Kilsdonkse Molen in Heeswijk-Dinther, de visvijver van 't Ven in Veghel.