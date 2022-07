Voltigeclub de Wittegheit uit Odiliapeel naar WK in Denemarken

Trap-in Uden keert ruim dertig mille uit aan vijftien goede doelen

UDEN - De jaarlijkse Trap-in fietstocht voor het goede doel in Uden en Volkel heeft in totaal 34.500 euro opgeleverd. Dat geld wordt verdeeld over vijftien geselecteerde projecten in ontwikkelingslanden, die elk 2.300 euro ontvangen.

3 juli