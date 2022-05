Voltigevereniging Odiliapeel bijna zeker van WK in Denemarken

Senioren Bernheze lopen 800 euro mis door misreke­ning energietoe­slag

HEESCH - KBO-Brabant trekt aan de bel voor duizenden gepensioneerden die mispakken op 800 euro energietoeslag. Veel gemeenten in Brabant negeren een aftrekpost die voor senioren het verschil maakt tussen wèl of géén compensatie. ,,We roepen gemeente Bernheze op in te grijpen.”

26 mei