Voltooid verleden voor Van Oort Interieurs Uden

video Met een matras naar het theater gek? Misschien is dat rode pluche wel compleet achter­haald

VEGHEL - Een stoet van 240 mensen met matjes en kussens onder de arm, ogenschijnlijk op weg naar het strand of de camping. Maar nee, de bestemming in Veghel is muziek van de Italiaanse componist Einaudi gespeeld door concertpianist Jeroen van Veen. Voor een liggend publiek welteverstaan.

3 mei