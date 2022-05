Vondsten uit het stenen tijdperk gevonden in hartje Veghel. Archeoloog: ‘Zoiets gebeurt echt zelden’

Man (30) ontvoert hond en dreigt met vuurwapen in Oss, verdachte aangehou­den bij woning in Veghel

VEGHEL - Een man (30) is woensdagavond bij zijn woning aan het Lookveld in Veghel aangehouden door een arrestatieteam van de politie. Hij wordt verdacht van ontvoering van een hond van een familie aan de Leeuwerikstraat in Oss. Daarbij zou hij de eigenaren met een vuurwapen hebben bedreigd.

26 mei