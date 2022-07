Voor boeren dreigt na stikstofoorlog straks ook watercrisis: is de ijsbergsla straks nog te betalen?

Een flinke klus, maar senioren in Veghel hebben een nieuwe hangplek om bouw Frissel­steyn te volgen

VEGHEL - Het was best spannend woensdagmorgen in alle vroegte bij de seniorenhangplek van het Appartementencomplex Frisselsteyn. De evenementenkeet die senioren als uitkijkpost mochten gebruiken, moest terug naar de Noordkade en dat viel door zijn gewicht niet mee. Toch is het gelukt én kijkers kunnen de bouw volgen vanuit een nieuwe keet.

