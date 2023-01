Voor de laatste keer een kijkje in de torenspits van de Eerdse kerk

EERDE - Een feest met een rouwrandje. Zo werd in Eerde zondag het 150-jarig bestaan van de kerk Heilige Antonius Abt gevierd. Voor velen de laatste keer dat ze in de kerk komen voordat deze wordt omgebouwd.

Vooral 60-plussers bezoeken deze zondagochtend de Eerdse kerk. Na afloop van de viering volgt een gezellig samenzijn met live muziek. Er is koffie en erwtensoep. Vrijwilligers maken alvast pannenkoekenmix voor later die dag.

Gaandeweg druppelen enkele gezinnen en wat jongvolwassenen binnen. ,,We lazen in de uitnodiging dat we de torenspits in mogen. Dat willen we wel eens zien”, zeggen Marco en Martje van der Heijden. Nadat de wenteltrap is beklommen, plus een steile trap, staat het echtpaar plots naast twee imposante kerkklokken. Ze turen uit over de regio. ,,Machtig mooi!”

Beneden schuift pastoor Wim Holterman aan bij het kerkvolk. Samen genieten van een kop warme snert. Hij is tevreden over de viering, lacht ondeugend: ,,Als we voor vandaag de bisschop officieel hadden uitgenodigd, hadden we het dienstboekje vooraf ter goedkeuring moeten voorleggen aan het bisdom. Dan hadden we zeker aanpassingen moeten doen vanwege de liturgie. Maar ik vind het belangrijker dat we vandaag een boeiende dienst houden voor de gewone mensen uit Eerde. Het is goed zo.”

Geen notabelen erbij vandaag

Ook de burgemeester is niet uitgenodigd, weet de 79-jarige Henk van der Burgt uit Eerde. ,,Geen notabelen, een bewuste keuze. Vandaag is een onderonsje voor Eerdenaren.” Ooit was Van der Burgt secretaris van de parochie Heilige Antonius Abt. Nu noemt hij zich Manusje van Alles van de Eerdse geloofsgemeenschap die inmiddels onderdeel is van de Franciscusparochie Meierijstad.

Volledig scherm In de kerk in Eerde wordt zondag het 150 jarige bestaan gevierd. Mensen kunnen de toren beklimmen, een speurtocht doen of gewoon rondkijken en wat drinken. © Van Assendelft / Thomas Segers

Van der Burgt: ,,Ik verbaas me nog altijd: hoe kregen ze 150 jaar geleden alle achthonderd inwoners van Eerde zo gek om zo’n groot kerkgebouw neer te zetten? Ach ja, de pastoor maakte destijds de dienst uit, het geloof was leidend. Dus werd geld ingezameld, soms met de nodige dwang. Iedereen moest een steentje bijdragen aan de kerk.”

Als een nachtkaarsje uit

Ook zelf kreeg hij het geloof - inclusief alle rituelen - met de paplepel ingegoten. ,,Klassikaal naar de Eerste Heilige Communie. Tegenwoordig ondenkbaar; er moet aandacht zijn voor alle religies. Gevolg is wel dat de beleving van het katholieke geloof hier als een nachtkaarsje lijkt uit te gaan. Tenminste, als er geen grote kentering komt. Want als de dreiging uit het oosten verergert... Laten we hopen van niet, maar nood leert bidden.”

Hij is realistisch: ,,Je kunt de tijd niet terugdraaien. Maar het 150-jarig jubileum is nu wel een feest met een rouwrandje. Een soort afscheid. We zijn al blij dat we het kerkgebouw kunnen behouden voor de toekomst.”

School, woningen en kapel

Het bouwwerk is verkocht aan een projectontwikkelaar. In een deel van de kerk én in een aanbouw komt de basisschool. Ook woningen zijn gepland in zowel de kerk als de te herbouwen pastorie. Op de plek waar nu het altaar staat, is voor de ‘laatste’ Eerdse gelovigen een kapel ingetekend. Plannen die vooralsnog niet uitgevoerd kunnen worden, omdat de Raad van State zich buigt over bezwaren.

Pastoor Wim Holterman ziet voordelen van een kleinere geloofsruimte. ,,Ik snap de emotie, maar straks, met een kapel voor zeventig á tachtig man, zal het knusser zijn. Intiemer. Veel beter dan met dertig mensen in deze grote kille kerk. Het klinkt hol en leeg onder die grote gewelven. De tijd dat deze kerk vol zat, is echt verleden tijd.”

Volledig scherm Mensen konden de toren beklimmen en de klokken bekijken tijdens het jubileumfeest van de Eerdse kerk. © Van Assendelft / Thomas Segers