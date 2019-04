Voor elkaar zorgen in Keldonk kan niet zonder vrijwilligers: ‘mensen willen zich niet vastleggen’

Banenmarkt in Het Wapen van Reek voor alle jongeren uit gemeente Landerd

11:33 REEK - Wegens succes geprolongeerd. Dat is Jong Landerd Werkt, een jaarlijkse banenmarkt voor alle jongeren van 15 tot 27 jaar in de hele gemeente. Vorig jaar gestart in De Phoenix in Schaijk, zaterdag 6 april is de volgende editie in het Wapen van Reek.