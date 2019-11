'Voor geen goud verhuist juwelier Kees van Hout’. Klein protest in Veghel Centrum

In één heerlijk avondje gratis klaar voor de Sint

7:00 De speelgoedkist thuis zit eigenlijk al ramvol. En toch móet er straks in december weer wat in de schoen, de zak, of onder de boom. In Uden kwam de Recycle Sint langs; oud, of nieuw, speelgoed inleveren, en ander speelgoed mee naar huis nemen. En daar komt geen portemonnee bij kijken.