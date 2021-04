Voor nieuwbouw of renovatie van basisschool in Vorstenbosch is 3,5 miljoen euro nodig

VORSTENBOSCH/HEESCH - Voor nieuwbouw van basisschool Op Weg in Vorstenbosch is 3,5 miljoen euro nodig. Het is de eerste en grootste investering die het college van B en W van Bernheze voorstelt in het nieuwe huisvestingsplan voor het onderwijs in de gemeente.

Op Weg is een kleine dorpsschool met zo’n 170 leerlingen en 18 medewerkers. Het is nog niet bekend wát er met het gebouw gaat gebeuren. Dat er íets mee moet gebeuren, is volgens het college duidelijk; het pand zorgt voor te veel energielasten en onderhoudskosten en is niet functioneel.

Dorpsraad wil behoud karakteristieke buitenkant

Het college van B en W stelt voor eerst een fors onderzoek te doen naar de mogelijkheden: renoveren of nieuwbouw. Wethouder Rein van Moorselaar tekent daarbij aan dat de dorpsraad Vorstenbosch voorkeur heeft voor behoud van de buitenkant en het dak. Het is een karakteristiek pand dat past bij de rijksmonumenten kerk en pastorie in de nabijheid. Maar dit is waarschijnlijk duurder dan nieuwbouw. De 3,5 miljoen is geraamd op basis van nieuwbouw. Volgens Van Moorselaar kan het onderzoek volgend jaar van start.

Het nieuwe huisvestingsplan is in samenwerking met de schoolbesturen opgesteld om te komen tot toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Die moet volgens de gemeente passen bij het huidige en toekomstige aantal leerlingen, onderwijsinhoudelijke ambities en beschikbare financiële middelen. De gemeente wil de duurzaamheid van de schoolgebouwen vergroten, leegstand voorkomen, voldoende ruimte bieden voor passend onderwijs en zoveel mogelijk komen tot de vorming van ‘integrale kindcentra’ (IKC).

12 procent meer leerlingen in 2035

Bernheze heeft elf basisscholen, waarvan drie in een IKC, en twee scholen voor voortgezet onderwijs (Het Hooghuis in Heesch en Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther). In oktober 2020 zaten er 2384 leerlingen op de basisscholen, de prognose is dat het er 12 procent meer zijn in 2035. Dit is niet gelijk verdeeld over de kernen. Zo verwacht Bernheze in Heesch en Nistelrode een groei van 15 procent en in Loosbroek, als enige kern, op termijn een daling van meer dan 10 procent. De twee voortgezet onderwijsscholen telden in oktober 949 leerlingen, in 2035 zijn dat er naar schatting zes procent minder.

Alle schoolgebouwen zijn beoordeeld op technische staat, functionaliteit, binnenklimaat, onderhoudslasten, energielasten en vraag en aanbod (bezetting).

Binnenklimaat en ventilatie

In het huisvestingsplan constateert de gemeente dat het binnenklimaat van een aantal schoolgebouwen te wensen overlaat. Vooral in oudere gebouwen hebben gebruikers klachten over te hoge temperaturen in de zomer, schommelingen in temperatuur en te hoge CO2-waardes. Tijdens de inventarisatie naar aanleiding van corona is bovendien geconstateerd dat de ventilatie niet geheel voldoet op zes scholen: Op Weg in Vorstenbosch, ‘t Palet en De Bolderik in Heeswijk-Dinther, De Kiem en een deel van De Toermalijn in Heesch en Gymnasium Bernrode.

De commissie maatschappelijke zaken bespreekt het huisvestingsplan op 29 april.