Voor Simone uit Heeswijk-Dinther is puzzelen in deze onzekere tijden dé zekerheid

Wat heet 'verzot op'! Voor Simone van de Wiel uit Heeswijk-Dinther is puzzelen in deze onzekere tijden dé zekerheid. Als lid van Legpuzzels-fan deelt ze op Facebook haar bijeengezochte creaties. 'Ik droomde in bed al van geelblauwe Minions.'

Een mens zoekt afleiding in onzekere coronatijden. En dan val je soms terug op tijdverdrijf dat je als kind aan de keukentafel leerde waarderen. In het geval van de 48-jarige Simone van de Wiel uit Heeswijk-Dinther is puzzelen zo'n herontdekt zekerheidje. Maar dan niet in de vorm van geijkte plaatjes leggen, van Zwitserse huisjes met de besneeuwde bergtoppen op de achtergrond en heel veel blauwe lucht. Nee, Simone gaat voor lastiger. ,,Om mijn kop leeg te maken. En omdat het gewoon leuk is om te doen."

En dat geldt niet alleen voor Simone van de Wiel als drukke mantelzorger van haar moeder-op-leeftijd, maar voor velen, stelt ze. En ze vertelt over de Facebookgroep waarin ze dezer dagen haar minutieus bijeengezochte creaties deelt. ,,Ik weet echt niet meer hoe ik daarin terechtgekomen ben, maar ik voel me helemaal thuis bij al die andere fanaten die zich hebben aangesloten bij ‘Legpuzzels fan'. Die komen echt van overal. Ik zag in de groep, waar Nederlands de voertaal is, ook al foto's van puzzelaars uit Spanje en België."

Thuis is ze de enige die meer dan gemiddeld op legpuzzels verzot is. Echtgenoot Tjerry (55) komt tijdens haar selecteer- en weglegwerk zo nu en dan even bij de keukentafel kijken. Zoon Thies van dertien 'pakt liever een schermpje'. ,,Zelf kreeg ik het puzzelen met de paplepel ingegoten en ben daarna altijd creatief gebleven. Dingen maken dus. Enerzijds met papier: scrappen, diamond painting. Anderzijds met natuurlijke materialen, zelfs met lood."

Uitdaging

En nu heeft de Dintherse de puzzel dus herontdekt. Oude tijden herleven met veelal nieuwe uitdagingen. In amper zes uur construeerde ze ('speciaal voor de foto en rechtstreeks uit de verpakking') een Disney-tafereel van duizend 'pieces'.

,,Maar eigenlijk vind ik dat te makkelijk. Geef mij maar puzzels in één kleur. Ik heb net een zilverkleurige cirkel, bestaande uit achthonderd stukjes, afgekregen. Google maar eens op Krypt van Ravensburger; dan weet je wat ik bedoel. Daar draait alles om de vormpjes van de stukjes. Best lastig, een ware uitdaging die ik niet uit de weg ga. Ik legde eerder ook al de als 'impossible' aangekondigde puzzel met alleen maar Minions erop. In bed droomde ik zelfs van die gele poppetjes met blauwe broekjes en dat ene oogje."