Voor solexcoureurs telt enkel de race

Werkelijk overal op het festivalterrein zoeven solexen door het beeld, tussen concertpodium en publiek. De 24-uurs race hóórt bij het festival. Toch is het ook een wereld op zich. Bij de hekken tussen festivalwei en racebaan wordt het later op de zaterdagavond steeds minder druk. Terwijl festivalgangers voorrang geven aan ontmoeten en drank en klank, blijft op het parcours alle aandacht gericht op rijden, rijden, rijden.

Wat deze race mooi maakt? ,,Het is 24 uur lang gáán’’, zegt Shervin van de Louw (19) uit Best. Normaal doet hij aan autocross maar voor de happening in Heeswijk-Dinther stapt hij graag op het typische bromfietsje, dat oorspronkelijk een fiets met hulpmotor was.