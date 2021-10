Voor Susan van de Ven maakt het gevoel van thuiskomen Zijtaart zo bijzonder: ‘Nog steeds dat gezellige dorp uit mijn jeugd’

Susan van de Ven is geboren en getogen in Zijtaart. Na een korte periode in Vorstenbosch woont ze inmiddels weer in Zijtaart, samen met haar vriend. Ze is 28 jaar en werkt bij de TU Eindhoven, in haar vrije tijd houdt ze van tennissen en reizen. Ook is ze actief bij Jong Nederland Zijtaart. Stilzitten kan ze maar slecht, daarom is ze altijd wel met iets bezig.

Spotlight

,,Jong Nederland Zijtaart wil ik in de spotlights zetten. Het is een vereniging waar ik al vanaf groep vier lid van ben. En daarmee was ik een laatkomer in een dorp. Het is een vereniging waar sport, spel en creativiteit centraal staan. Het is dan ook een hele creatieve en ondernemende club. Elke week worden er andere activiteiten georganiseerd en iedereen is welkom. Het is heel laagdrempelig en iets wat je makkelijk naast andere activiteiten kan doen.’’

De moeite waard

,,Wat Zijtaart de moeite waard maakt, is dat de mensen hier echt ondernemend zijn, daardoor is er sprake van een hecht verenigingsleven. En dat zie je terug tijdens carnavalszaterdag, wanneer Zijtaart echt the place to be is. Ook voor mensen van buiten het dorp. Een ander voorbeeld is de 24 uur van Zijtaart, die in januari weer gaat plaatsvinden. Er wordt veel georganiseerd voor en door het dorp. Het brengt de mensen bij elkaar.’’

Nostalgie

,,De kern van Zijtaart heeft voor mij een nostalgische uitstraling. De pastorie, de hele mooie kerk en het voormalig klooster geven het dorp een klassieke uitstraling, dat wordt verstrekt door de klassieke lantaarnpalen. Het is nog steeds dat gezellige dorp uit mijn jeugd, waar iedereen elkaar kent.’’

De toekomst

,,Dat het bordje van Veghel steeds verder opschuift als je Zijtaart binnenrijdt, zegt genoeg over onze toekomst. Veghel breidt steeds verder uit en Zijtaart wordt steeds meer een wijk van Veghel. Ik hoop dat we in ons hart nog echt een dorp blijven, met de voordelen van onze ligging vlakbij Veghel en de snelweg, maar toch nog onafhankelijk en vrij.’’

Verbeterpuntje

,,Een verbeterpunt is het plein, momenteel is dat een parkeerplaats en dat is erg jammer. Daar kan meer uitgehaald en meer mee gedaan worden. Een leuker en gezelliger aangekleed plein maakt het dorp helemaal af. Daarnaast zijn meer woningen nodig zodat de jeugd hier kan blijven wonen.’’

Bijzonder

,,Het gevoel van thuiskomen maakt Zijtaart voor mij bijzonder. Ook met Jong Nederland: je zit bij een vereniging, je groeit daar jaren op en houdt daar vriendschappen aan over. Dat maakt Zijtaart bijzonder.’’