Voor wat hoort wat, vindt VOW Zijtaart

Sinds Meierijstad de sporttarieven en -subsidies uit de oude gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode gelijk heeft getrokken moeten de leden van VOW fors meer contributie betalen. De gemeente is verplicht om in alle kernen dezelfde normen te handhaven, en neemt daarom de accommodaties 'om niet' over van de clubs. In ruil daarvoor hoeven de clubs niet meer op te draaien voor onderhouds- en vervangingskosten. Clubs kunnen er ook voor kiezen om de accommodatie wel in eigen bezit te houden, maar draaien dan dus ook op voor de genoemde kosten.