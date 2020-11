Voorkeur Bernheze voor grote ‘Polenhotels’ voedt weerstand tegen kleinere

Udense Oostendorp Autogroep slaat slag in regio Eindhoven

4 november UDEN - Oostendorp Autogroep, met het hoofdkantoor in Uden, neemt per 1 januari de dealer-activiteiten voor Toyota en Suzuki over van branchegenoot Driessen, actief in de regio Eindhoven. Oostendorp neemt alle betrokken medewerkers over. Het dealerschap gaat verder onder de naam Oostendorp Eindhoven.