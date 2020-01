Voorlopig geen ambitieus Silotel op de Noordkade in Veghel

Herinrich­ting Markt­straat Uden snel van start, inwoners mogen reageren

27 januari UDEN - Het plan is eindelijk klaar, de Marktstraat in Uden gaat binnenkort op de schop. Voordat het zo ver is mogen inwoners reageren op het ontwerp dat afgelopen maanden is opgesteld in overleg met diverse belanghebbenden. Dat kan tijdens een inloopavond op dinsdag 11 februari.