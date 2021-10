BOEKEL - Er komt voorlopig geen gebiedsregisseur voor Bovenstehuis in Boekel. De wethouder moet eerst maar eens met de buurt in gesprek gaan, vindt de gemeenteraad.

Op Bovenstehuis spelen tal van problemen: glastuinbouw, plannen voor de huisvesting van een groot aantal arbeidsmigranten en mogelijk een forse toename van verkeer. Dat alles stuit de buurt tegen de borst. Het college meende dat op te lossen door het aanstellen van een zogeheten gebiedsregisseur zoals die op De Elzen, een ander probleemgebied, al enkele jaren actief is.

Uitermate positief

Waar de VVD zei ‘uitermate positief’ te zijn over het collegevoorstel en GVB vorige week in de raadscommissie erg kritisch was ten aanzien van dit plan, was DOP aanvankelijk tegen. Tijdens de raadsvergadering kwamen GVB en CDA samen met een wijzigingsvoorstel waarin het college werd opgeroepen vooralsnog geen gebiedsregisseur aan te stellen maar eerst met de buurt te gaan praten.

Kip-ei-situatie

Het college vroeg vijf minuten voor onderling overleg en daarna kwam wethouder Martijn Buijsse met de verrassende mededeling dat hij dankbaar was voor het wijzigingsvoorstel. ,,We zaten in feite in een kip-ei situatie. We gaan nu eerst met de buurt in gesprek en met de buurtbewoners de analyse die we hebben, delen", zei hij.

Matt Kanters (DOP) toonde zich verheugd. ,,Dit is wat DOP wilde horen. U had overigens best kunnen zeggen: bepaalde dingen doen we daar niet. Ga gewoon besturen.”

Totale sloop varkensbedrijf

De raad ging ook akkoord met het plan voor de totale sloop van het varkensbedrijf van Toine van den Heuvel op Molenakker in de buurt De Elzen, ook al kost dat de gemeente 187.500 euro. De wethouder gaf toe dat sprake was van een fout. De gemeente dacht dat Van den Heuvel ruimte-voor ruimtewoningen kon bouwen als een deel van zijn bedrijf zou worden gesloopt. Gebleken is dat volledige sloop nodig is. ,,We hebben gevaren op de beste experts die in de regio werkzaam zijn. Ook zij hebben dit niet voorzien", zei wethouder Buijsse.

DOP bleef tegen. De oppositiepartij wil eerst het totaalplaatje voor De Elzen zien. De wethouder gaf aan dat er geen extra kosten bij de andere overlast veroorzakende bedrijven te verwachten zijn.