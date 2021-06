Voormalig Oranjehotel wordt woonzorgcomplex

Zowel echtparen als alleenstaanden kunnen in de appartementen wonen. ,,Of bewoners gebruik willen maken van de aangeboden zorg en in welke mate, dat mogen ze zelf weten", vertelt Gerard Thaens, directeur van het bedrijf achter Residentie Meierij, Com4care.

Maaltijdservice

Er komt ook een maaltijdservice. ,,We denken wel dat mensen daar gebruik van gaan maken, aangezien er in de appartementen alleen een kitchenette komt.” Er komt ook een gezamelijk ruimte voor activiteiten.

Meer woonzorgcomplexen

Com4care heeft al verschillende woonzorgcomplexen in Nederland. ,,We werken graag in clusters, dus kijken ook naar andere mogelijkheden rondom Veghel", vertelt Thaens. ,,Inmiddels zijn we ook contacten aan het leggen met huisartsen voor samenwerking. Deze zomer gaan we op zoek naar personeel.”