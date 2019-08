Voorproefje voor TEDx Veghel met TEDxSalon

TEDxSalon wordt georganiseerd door de organisatie van TEDxVeghel en Bibliotheek Meierijstad. Vanaf 18.30 uur zijn belangstellenden welkom om vanaf het terras bij Fellows & Friends en TwentyNine te komen luisteren.

Barbara Brouwer deed een TEDtalk en spreekt over ‘the Circle of Talent’. Drie jaar geleden presenteerde zij haar visie: we moeten als gemeenschap investeren in de creativiteit van onze kinderen en kleinkinderen. Inmiddels wordt er flink geïnvesteerd in talent en vindt haar idee navolging in verschillende andere steden.

Joan Hanegraaf gaf in 2016 een speech over afbreekbaar plastic. Inmiddels heeft hij in zijn plasticfabriek een directeur aangesteld die verantwoordelijk is voor duurzaamheid en werken ze aan de volgende stap om bij te dragen aan de verandering en onze wereld stapje voor stapje, dag voor dag, duurzamer te maken.

Tot slot spreekt Paula Smits over de ontwikkelingen die zij doormaakte nadat ze in 2017 voor groot publiek sprak over haar mislukte zelfmoordpoging. Door het onderwerp bespreekbaar te maken, hoopt Paula dat ze mensen kan helpen die worstelen met deze problematiek.

Studenten over Veghel centrum

De avond eindigt met de eindpresentatie van de 'Pressure Cooker'. Dit is een samenwerking tussen het centrummanagement Veghel, de Hogeschool van Arnhem Nijmegen (HAN), de bieb en TEDxVeghel. Van 4 t/m 6 september zijn studenten van de HAN aanwezig in Veghel, waar ze werken aan drie opdrachten gericht op de toekomst van Veghel centrum. De studenten presenteren hun visie op de toekomst van Veghel centrum presenteren.