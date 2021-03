Voorstel aan raad: ‘Kan Erp niet vast zélf aan de slag met het Omnipark?’

ERP - Nu Meierijstad een pas op de plaats maakt met het Omnipark in Erp, stellen Lokaal Meierijstad, Lijst Blanco, HIER en Gemeentebelang Meierijstad voor om te kijken of Erp niet tóch alvast aan de slag kan, met bijvoorbeeld private ondernemers. Die zouden dan in ieder geval van de gemeente het geld moeten krijgen dat tóch al nodig is om verouderde gebouwen te vervangen.

De vier partijen dienen donderdagavond tijdens de raadsvergadering een motie in, waarin ze het college vragen om met de stichting Omnipark De Brug in overleg te gaan. In dat overleg zou gekeken moeten worden of er ondernemers te vinden zijn die nu al samen met de stichting aan de slag willen om het Omnipark te realiseren. Mocht dat het geval zijn, dan zouden de stichting Omnipark en die private partijen in ieder geval moeten kunnen beschikken over de bestaande budgetten.

Daarbij het geld dat de gemeente tóch al zou moeten uitgeven, omdat oude gebouwen vervangen en/of opgeknapt moeten worden. Op die manier zou het dorp dus toch nu al aan de slag kunnen.

De vier partijen stellen verder dat eerder is gebleken dat investeringskosten en exploitatiekosten lager zijn ‘als je de uitvoering dichter bij de gebruikers en initiatiefnemers brengt’.

Behalve deze motie worden er donderdag nog meer voorstellen ingediend over het Omnipark. Die zijn er net als deze motie met name op gericht om te kijken of met een deel van het te realiseren Omnipark niet toch al eerder begonnen kan worden. Zo ligt er de vraag of begonnen kan worden met in eerste instantie alléén het MFC.

Pas op de plaats

Omnipark De Brug moet een multifunctioneel centrum voor sport en ontspanning worden in een landschapspark waar de Aa meandert en waarbij verenigingen samen gebruikmaken van faciliteiten. Alles zag er positief uit: de gemeente en het waterschap waren positief, verenigingen zien dit als een prachtige kans om functies samen te voegen en zo de leefbaarheid in het dorp te behouden. Na vijf jaar van voorbereiden willen de initiatiefnemers verder.

Groot was dan ook de teleurstelling toen bleek dat het college een pas op de plaats wil maken. Het college van B en W wil wel koers zetten richting de bouw van het centrum, maar heeft daar nu nog niet de benodigde miljoenen voor beschikbaar. Een eventuele ‘go’ moet wachten tot na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. ,,We willen niet over ons graf heen regeren”, verklaarde wethouder Coby van der Pas (CDA). Daarbij doelde ze op de grote investering van ruim 20 miljoen euro, uitgesmeerd over een jaar of tien. En dat betekent in ieder geval twee jaar vertraging voor de initiatiefnemers, die zo graag verder willen.