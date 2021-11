Voorstellingen over bevrijding Meierijstad na twee jaar uitstel nu echt van de baan

,,Uitstel is geen afstel", zei voorzitter Erik Brugmans van het Theaterkoor nog vol goede moed in januari, toen de voorstellingen voor de vierde keer moesten worden uitgesteld. 'Vlucht naar de Vrijheid’ is een door de theatergroep zelf geschreven muzikaal schouwspel over vrijheid en bevrijding met een zijsprong naar de Hells’ Highway, de route die in 1944 ook door Meierijstad liep. In maart 2020 zou het worden uitgevoerd, maar één dag voor ze de zaal zouden gaan inrichten ging het land op slot.