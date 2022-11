Vooruitkijken om als senior langer thuis te kunnen blijven wonen

Volledig scherm Esther de Bie (midden) in gesprek met senioren in het wijkgebouw Veghel Zuid. © Van Assendelft / Thomas Segers

Zeker is dat de tientallen bezoekers aan de woonmarkt, afgelopen zaterdagmiddag in wijkgebouw Veghel-Zuid, een antwoord willen op hun vragen hoe in de toekomst fijn te wonen en te leven. ,,Senioren doen er heel verstandig aan om vroegtijdig na te denken waar ze in de toekomst willen wonen. En is dat in hun huidige huis? Wat is er dan nodig om die woning daarvoor geschikt te maken? Onder meer met deze informatiemarkt hopen we hen aan het denken te zetten,” vertelt Esther de Bie, sociaal werker bij ONS welzijn.

Dat hadden Jo (78) en Gerda (73) Deckers tot dit moment nog niet vaak gedaan, bedenken wat zij in de toekomst nodig hebben. ,,Wij wonen sinds 1973 in een ruime woning in een fijne buurt. Onze kinderen zijn uitgevlogen en vooral Jo gebruikt de vrijgekomen ruimtes nu voor zijn hobby’s,” zegt de vrouw des huizes. Hun woning heeft nog geen aanpassingen, ondanks het feit dat Gerda Deckers al vele jaren slecht loopt door een spieraandoening. ,,Misschien dat een traplift straks nodig wordt, maar of dat wel past? Daarom zou zo’n woonscan wel iets voor ons zijn.”

Woonscan

Op de woonmarkt staan stands van onder meer de Rabobank, woningcorporatie Area, Seniorenraad Meierijstad en er zijn klantmanagers van de gemeente. Gijs (82) en Riek (80) van der Velden wonen in de buurt en hebben net een workshop van zorgorganisatie Pantein bijgewoond. ,,Zo fijn al deze informatie op één plek,” zegt Riet van der Velden, even wrijvend over haar knieën die nogal wat last geven. ,,We kregen net te horen dat als je bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname naar huis gaat, je thuis alleen nog pure verpleegzorg krijgt. Er is geen personeel voor meer hulp. Dat weet ik dan alvast, want ik zal ook nog een keer onder het mes moeten. En verder is zo’n woonscan wel iets voor ons. Gaan we meteen ook regelen. Maar eerst naar de workshop van de notaris.”

Quote Ouderen moeten langer thuis blijven wonen en in veel gevallen willen ze dat ook heel graag Rik Compagne, wethouder

Tijdens de woonmarkt, een pilot van de gemeente, konden bezoekers zich aanmelden voor een gratis woonscan bij hen thuis. Daarmee wordt in kaart gebracht wat de woning nodig heeft om er prettig en veilig te kunnen blijven wonen. Om die aanpassingen te financieren, kunnen inwoners zich melden bij het Wmo-loket van hun gemeente. ,,Maar ook een gesprek met ons kan voor sommigen interessant zijn”, aldus Jankees Schwiebbe van de Rabobank. ,,Het biedt mensen in elk geval meer inzicht in de keuzes die ze hebben.”

Regie pakken

Esther de Bie heeft al menig gesprek over wonen en welzijn gevoerd. ,,De tijden zijn veranderd. We moeten, zeker als we ouder worden, weer de regie over ons leven pakken. Velen doen dat al, maar hulp vragen blijft voor deze generatie toch wel lastig. En we moeten elkaar meer helpen, in de straat en in de wijk.” Voor wethouder Rik Compagne (Zorg, Volksgezondheid en Wonen) zijn het eveneens roerige tijden: ,,Ouderen moeten langer thuis blijven wonen en in veel gevallen willen ze dat ook heel graag. Hoe regelen we dat goed? Ook hiervoor moeten we als gemeente alle zeilen bijzetten.”