Voorverkoop programma 2021 bij Markant Uden gewoon van start

Video Theater Uden komt met eigen corona-plan: ‘Bezetting kan naar 70 procent’

8 mei UDEN - Theater Markant in Uden heeft een eigen plan ontwikkeld waarmee binnen de coronamaatregelen de bezetting in theaters fors kan toenemen. Geen 30 of maximaal 100 man in de zaal maar rond de 500 bezoekers is haalbaar volgens een strak protocol. Nu nog de politiek overtuigen.