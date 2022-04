Voorwaardelijke celstraf voor veroorzaker zwaar ongeval in Erp waarbij Udens meisje verlamd raakte

Nieuwe dichtbun­del van weduwnaar Huub Trompe­naars uit Veghel: 'Het leven nodigt me weer uit om erin te stappen.”

Als de vrouw van Huub Trompenaars uit Veghel overlijdt, giet hij zijn rouw in woorden en gedichten. Hij denkt dat ze over de dood gaan, maar het werd een bundel over liefde. In april komt zijn tweede boek uit, daarin staat de liefde weer centraal, want liefde verbindt leven en dood met elkaar.

27 maart