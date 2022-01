Voorzitter carnaval Vorstenbosch: ‘Er wordt een hoop geluld hier, maar dat is ook wel de charme’

Dirk Timmers werd 47 jaar geleden in Uden geboren. Hij woont in zijn ouderlijk huis, dat inmiddels tot Vorstenbosch behoort, samen met zijn vrouw Heidi en zijn vier kinderen. Timmers is werkzaam in de beton. Ook is hij voorzitter van carnavalsstichting De Piereslikkers en leider bij de Vorstenbossche Boys. Samen met zijn vrouw heeft hij ook een groepsaccommodatie.

Spotlight

,,Hier in Vorstenbosch zijn er veel mensen die verdienen in de spotlight te komen. Gelukkig hebben we hier over het algemeen nog heel veel vrijwilligers en die verdienen allemaal de spotlights. Want na een moeilijk jaar lukt het toch nog om alle verenigingen draaiende te houden. We hebben pas met de carnavalsvereniging een drive- through gehouden om de leden te bedanken. Even met elkaar te kletsen en even uit het huis te komen. Goede afleiding ook van de corona-ellende.”

De moeite waard

,,De omgeving hier is echt de moeite waard, maar ook de mensen zelf in het dorp. Het lijkt misschien een gesloten gemeenschap, maar als je een klein beetje investeert in het dorpse leven, wordt je heel gemakkelijk geaccepteerd. Ik vind het een heel gezellig dorp, er zijn veel activiteiten die heel erg de moeite waard zijn om je daarbij aan te sluiten.”

Nostalgie

,,Ik houd van de tradities hier in het dorp, de kermis, de middagen met z’n allen op het terras en carnaval. Dat zijn uiteindelijk toch de plekken om je mededorpsbewoners te ontmoeten. Die gezelligheid kenmerkt het verenigingsleven. Daar denk ik graag aan terug en het zijn momenten die me energie geven, ook al was het de afgelopen jaren wat minder.”

De toekomst

,,Met de toekomst van Vorstenbosch zit het wel goed. Er wordt hier volop gebouwd en dat betekent dat de jeugd hier kan blijven wonen en daarmee heeft het dorp ook toekomst. Want als er jeugd kan blijven wonen, komen er waarschijnlijk ook kinderen bij. Dat betekent dat de basisschool behouden kan worden en er zijn natuurlijk ook mensen die mee kunnen doen aan alle activiteiten in het dorp. Als de jeugd wegblijft, wordt het moeilijk om het dorp leefbaar te houden.”

Verbeterpuntje

,,Ik zou niet weten wat er te verbeteren valt aan Vorstenbosch. Het is hier goed, men kent elkaar hier en spreekt elkaar aan. Dat is het mooie van een dorp. Er wordt een hoop geluld hier, maar dat is ook wel de charme. Bovendien corrigeert men elkaar en als je daar niet tegen kunt, moet je misschien niet in een dorp gaan wonen. Het gaat allemaal prima hier en zolang er nog twee kroegen zijn voor jong en oud dan komt ‘t wel goed.”

Bijzonder

,,De mensen hier maken Vorstenbosch bijzonder. Je hebt ze hier echt in allerlei soorten en maten, maar de combinatie maakt dat ik met heel veel plezier in Vorstenbosch woon. Er hangt hier een gezellige dorpse mentaliteit. De mensen staan hier voor elkaar klaar en zo blijft het leefbaar in de goede zin van het woord.”