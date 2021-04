Voorzitter ondernemersvereniging: ‘Zijtaart is een dorp waar men nog op elkaars kinderen let’

Mirjan van Gorkum (50) zal in Zijtaart vooral bekend staan als eigenaresse van de Fietsenwinkel Zijtaart. Daarnaast is ze ook voorzitter van de Zijtaartse Ondernemersvereniging. Graag zou ze wat meer tijd aan haar motor besteden, maar daar heeft ze het simpelweg te druk voor. Zelfs nu drie van haar zes kinderen het huis uit zijn.

Spotlight

,,De horeca hier in het dorp verdient een plekje in de spotlight. Café Zaal Kleingeld en Restaurant Eethuis de Reiger hebben al zo lang niets meer dat die wel een hart onder de riem verdienen. Het zijn plekken waar we graag komen. Kleingeld is een thuishonk voor verenigingen als de fanfare, de biljartclub, de wielertoerclub en allerlei andere verenigingen. Iedereen hier wil weer vooruit, hoopt op korte termijn weer uit eten te kunnen.”

De moeite waard

,,De gemoedelijkheid maakt Zijtaart de moeite waard. We hebben een fijne horeca en een groot verenigingsleven. Het is een dorp waar men nog op elkaars kinderen let. De uitspraak waar een klein dorp groot in kan zijn, past heel goed bij Zijtaart. Dat Zijtaart de moeite waard is wordt bevestigd door dat heel veel jongeren graag in het dorp willen blijven.”

Nostalgie

,,Ik kijk met nostalgie terug op het buitengebied en met name de Soffelt of de Zondveldstraat. Ik kom van Soffelt en vroeger was het Soffelt tegen de straat. Soffelt had een eigen voetbalclub, die inmiddels niet meer bestaat en die speelde tegen de club van Zijtaart. Dat competitieve, die sportieve rivaliteit, was erg leuk.”

De toekomst

,,De toekomst van het dorp zie ik positief in. Veel jongeren willen hier blijven wonen. We hebben nu een plan voor nieuwbouwwoningen. En daar wacht iedereen eigenlijk op. Vorig jaar, toen de maatregelen wat minder waren, was er een vergadering. De zaal zat vol. Vanuit de gemeente Meierijstad werd toen de vraag gesteld: ‘Wie wil nog in het dorp wonen?’ Het antwoord kwam van de vele jongeren in de zaal: ‘Wij willen in het dorp wonen, waarom denk je anders dat we hier zijn?’ Het verenigingsleven krijgt ook steeds meer jonge leden in de besturen. Als de ondernemers de coronacrisis overleven dan zie ik het positief in.”

Verbeterpuntje

,,Een verbeterpuntje is het gebrek aan woningen, maar dat wordt opgelost. Een ander puntje is het almaar uitdijende industrieterrein. We moeten ervoor oppassen dat het industrieterrein ons niet gaat verdringen. Het blijft namelijk maar groeien en de groene barrière die het dorp scheidt van de industrie moeten we intact houden.”

Bijzonder

,,Zijtaart is een dorp waar iedereen voor elkaar klaar staat en men dat ook van elkaar verwacht. Als wij met de ondernemersvereniging het evenement Zijtaart Biedt Meer organiseren dan verwachten wij dat andere verenigingen ook meedoen, en als zij iets organiseren doen wij uiteraard ook mee. Hopelijk kan de horeca binnenkort weer helemaal open en kunnen we dan met z’n allen een klein feestje houden.”