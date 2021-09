Voorzitter scouting Boekel: ‘Het dorpsplein zou er een stuk vrolijker uitzien met meer groen’

Dorp vanBOEKEL - Aan de hand van vragen schetst een al dan niet bekende inwoner zijn of haar beeld van het dorp. Vandaag: Edwin Melis uit Boekel.

Delen per e-mail

Edwin Melis, werd geboren in Venhorst, maar hij woont al sinds 1995 in Boekel. Daar heeft hij zijn eigen hoveniersbedrijf en is hij voorzitter van het stichtingsbestuur van Scouting Boekel. In zijn vrije tijd gaat hij graag fietsen en ook de mountainbike wordt af en toe tevoorschijn getoverd als hij daar tijd voor heeft.

Spotlight

,,Alle vrijwilligers van het zorgcentrum en Boszicht verdienen een plek in de spotlight. De vele activiteiten die daar worden georganiseerd zoals de fietstochten, gymochtenden en kaartmiddagen zodat alle senioren onder de mensen kunnen blijven. Toen de vrijwilligers in coronatijd hun werk niet konden doen, werd nogmaals duidelijk hoe belangrijk zij zijn.”

De moeite waard

,,De jaarlijkse pronkzittingen van de Knöllekes in Boekel zijn echt de moeite waard. Ieder jaar is er weer een prachtige avond waarbij alle artiesten afkomstig uit Boekel zijn. Dat laat zien hoeveel talent er hier is .”

Nostalgie

,,Als het gaat om nostalgie is er maar één antwoord mogelijk! Ik geniet jaarlijks enorm van de Auwerwetse Boekelse Oogstdag. Zelf ben ik daar al enige jaren lid van en het is prachtig om al die oude werktuigen weer aan de gang te zien. Wat ook enorm mooi is dat de oude generatie de kennis weer overdraagt aan de jeugd zodat dit niet verloren gaat.”

Toekomst

,,Hopelijk blijft Boekel in de toekomst nog zo lang mogelijk zelfstandig waarbij we de juiste balans vinden tussen agrarische ondernemers en de burgers. Boekel is en blijft een plattelandsgemeente waar boeren een plaats verdienen.”

Verbeterpuntje

,,Een verbeterpuntje is dat de dorpskern nog wel wat mag vergroenen. Het dorpsplein zou er een stuk vrolijker uitzien met meer groen. Ook mag er nog meer aandacht komen voor de waterberging; vanwege de toegenomen hoeveelheid regenwater door de klimaatveranderingen is dit hard nodig.”

Bijzonder

,,De vele activiteiten die er door de vele vrijwilligers worden georganiseerd. Van BoeCult tot beachsoccer en van discoskaten tot de Auwerwetse oogstdag. Voor iedereen zijn er leuke activiteiten. Alleen daarom al zou ik er nooit weg willen.”