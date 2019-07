Voorzitter van Muzerijk stapt op: 'Ben er helemaal klaar mee’

UDEN - Het bestuur van wijkgebouw MuzeRijk is even helemaal klaar met de gemeente Uden. Er is onzekerheid over de subsidie, slechte communicatie van de gemeente en nog geen oplossing voor de al lang slepende klimaatproblemen in het gebouw. De voorzitter is uit onvrede opgestapt.