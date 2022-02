Voorzitter voetbalclub: ‘Erp is een beetje een stenen dorp, het mag wel wat groener’

Toon Kerkhof (62), in het dagelijks leven projectregisseur bij een sociale dienst, is in Erp waarschijnlijk het bekendst als voorzitter van voetbalvereniging RKVV Erp. In zijn vrije tijd houdt hij van lezen en het volgen van sport.

Spotlight

,,De vrijwilligers en het personeel van Simeonshof en de huisartsenpost in Erp verdienen een plek in de spotlight. Overigens verdienen alle vrijwilligers een plek in de spotlight. Maar deze mensen specifiek want zij hebben vanwege corona een heftige tijd achter de rug. Binnen Simeonshof zijn er veel vrijwilligers actief. Sommigen verrichten hand- en spandiensten, anderen gaan met bewoners op pad om te wandelen en zo zijn er nog veel meer. Zeker de afgelopen twee jaar tijdens de coronapandemie hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd.”

De Moeite Waard

,,Wat Erp echt de moeite waard maakt, is het bloeiende verenigingsleven. En de hele mooie natuur waar Erp mee omgeven wordt. Welke windstreek je ook uit gaat ,je komt altijd in prachtige natuurgebieden terecht.”

Nostalgie

,,Nostalgische gevoelens koester ik voor de lange straat die door Erp slingert. Er zit veel historie aan de weg, zoals het raadhuis en de kerk en veel prachtige panden. Ook zijn er veel ondernemers gezeteld. Het is een straat waar iedereen op gemak eens doorheen moet lopen. Dan zie je wat voor moois Erp allemaal te bieden heeft. Sinds de laatste opknapbeurt is er bovendien ook een stuk minder verkeersoverlast in die straat.”

De toekomst

,,Erp is een zelfvoorzienend dorp en er moet alles aan gedaan worden om dat zo te houden. Zo hebben we nu alle voorzieningen die een dorp nodig heeft van bepaalde winkels tot huisartsen. De eerstelijnsvoorzieningen. Ik vind dat Erp de mogelijkheden moet houden om zelfvoorzienend te blijven.”

Verbeterpuntje

,,Een verbeterpuntje is dat Erp nogal een stenen dorp is. Het mag hier in Erp op zich wel wat groener, meer bomen en planten in de straten zijn van harte welkom.”

Bijzonder

,,Wat Erp bijzonder maakt, is dat iedereen elkaar helpt in goede en slechte tijden. Als het nodig is staan we voor elkaar klaar, dat heeft het coronavirus ook duidelijk gemaakt de afgelopen twee jaar.”