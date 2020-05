Voorzitter wielerclub én trompettist: ‘Eerde houdt zich keurig aan de maatregelen’

Hij werd in Eerde geboren, nabij de basisschool, en groeide er op. Deels ook in het familiehuis aan de Grootdonkweg. Hans Verhagen doorloopt het Zwijsen College in Veghel en de TU Eindhoven en start zijn carrière bij Mars BV, waar hij inmiddels als Value Stream Manager verantwoordelijk is voor de productielijnen van onder meer Mars, Bounty en Snickers. Hans trouwt met Mariëlle en ze wonen negen jaar in Zijtaart. In 2001 keren ze terug naar Eerde en als het maar even kan, neemt het gezin met drie kinderen deel aan evenementen in het dorp. Hans is een fervent wielrenner en voorzitter van wielerclub De Eerdse Renners.

Typisch Eerde

,,In het verleden hebben we er ons over beklaagd dat we opgesloten zitten tussen de industrieterreinen van Veghel en Schijndel, de vuilnisbelt en de A50. Nu kunnen we zeggen dat Eerde zich heeft ontwikkeld tot een fijne en praktische plek om te wonen. De oude vuilstort is mooi ontwikkeld, er is goed openbaar vervoer, en je bent binnen 15 minuten in Uden of Eindhoven.”

Compliment

,,Mijn compliment is voor ex-dorpsraadvoorzitters Bertus van Berkel en Ad Bekkers. Nadat de dorpsraad opstapte, namen zij de lastige taak op zich om de Eerdenaren te verenigen rond het nieuwe ontwikkelingsplan voor de kerk en de school. Met succes.”

Club/vereniging

,,Al ruim veertig jaar was ik lid van onze fanfare De Echo der Bergen, toen we moesten stoppen. We fuseerden met Harmonie Nijnsel en Muziekvereniging Meierijstad werd in het leven geroepen. Eerde werd de thuisbasis, ook voor de slagwerkgroep, en zodoende kunnen we hier nog altijd van muziek genieten. Tevens ben ik trompettist bij de Big Bandits uit Veghel.”

Ons dorp in de crisis

,,Het is rustig in Eerde. De inwoners houden zich keurig aan de maatregelen en iedereen voelt zich erg betrokken bij zieken en nabestaanden.”

Mooiste plekje

,,Tijdens de herdenkingen van 4 mei en 17 september zie ik altijd het kleurrijke beeld van het Geronimo-monument, met op de achtergrond de Antoniusmolen. Ik ben al zo'n veertig jaar bij deze jaarlijkse herdenkingen betrokken als trompettist. De kinderen van groep 8, de adoptieklas, zijn er ook bij betrokken. Als zij hun toespraakjes houden, maakt dat wel de meeste indruk op mij.”

Verplichte kost

,,De optredens van onze toneel-, muziek- en carnavalsvereniging, de gitaarclub en de koren laten zien dat we met ons eigen talent prachtige voorstellingen kunnen maken. Gezien de dalende toeschouwersaantallen lijkt het alsof we dat niet beseffen. Moeten we niet vaker kiezen voor een voorstelling in gemeenschapshuis De Brink?”

Kan niet zonder