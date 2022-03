Vorstenbosch kan aan de slag in beweegtuin

Video Overleden man gevonden in water bij vrachtwa­gen­par­keer­plaats Veghel: ‘Er wordt hier vaak gedronken en gevochten’

VEGHEL - Aan de Taylorweg in Veghel is zondagmorgen rond 09.00 uur een overleden man in het water gevonden. Het gaat volgens de politie om een 36-jarige buitenlandse chauffeur. Er is geen sprake van een misdrijf. Een voorbijganger trof het stoffelijk overschot aan in een aftakking van de Zuid Willemsvaart.

27 februari