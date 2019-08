Vorstenbosch krijgt snelheidsmeter met spaarpot

In Zeeland denken ze helemaal niet dat het een geweldig wijnjaar wordt

16:49 ZEELAND Veel wijnbouwers in Nederland zijn ervan overtuigd dat 2019 een geweldig wijnjaar wordt. Maar niet iedereen deelt die mening, Kees van den Broek en zijn dochter Willeke bijvoorbeeld. ,,Zon-uren hebben we dit jaar genoeg, maar het is veel te droog”, zeggen de twee die in Zeeland wijngaard De Kreitsberg exploiteren.