Vorstenbosch onthaalde Ellen op grootse wijze na kleine 50 dagen ziekenhuis: ‘Misschien is dit mijn tweede kans’

Remco (20) zamelt met zijn band geld in voor strijd tegen Alzheimer, omdat hij ziet wat ziekte met opa doet

18 december HEESWIJK-DINTHER - Een stel jonge gasten, in actie voor een ziekte die vooral ouderen treft. De band Kuijs is momenteel keihard bezig met een crowdfunding om zo de single 'Strangers in my mind' als fysiek exemplaar te kunnen verkopen. De helft van de opbrengst gaat naar Alzheimer Nederland. Frontman Remco Kuijs (20) uit Heeswijk-Dinther schreef het nummer speciaal voor zijn opa, die al een paar jaar vecht tegen de ziekte.