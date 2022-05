VOW Zijtaart speelt 3-3 gelijk in jubileumwedstrijd tegen FC Rebellen

13 sociale huurwonin­gen op onbenut stukje grond in Hees­wijk-Din­ther: ‘Het is met een vergroot­glas zoeken naar bouwgrond’

HEESWIJK-DINTHER - Lof en kritiek uit de buurt op de bouwplannen van 15 woningen aan de Aa-Brugstraat in Heeswijk-Dinther. ,,De meerderheid is blij dat er weer gebouwd wordt in het dorp. Enkelen vrezen voor hun vrije uitzicht”, zegt Bert Vos van woonstichting JOOST.

