Vrachtwagen met cementzand gekanteld in Uden, N264 dicht

Udense kinderen dromen alvast hun eigen IKC West, mét glijbaan en springkus­sen

1 juli UDEN - Een springkussen op het schoolplein, een zwembad of een glijbaan in de school. Kinderen weten wel hoe ze hun nieuwe school leuker kunnen maken. Of deze ideeën het halen voor het nieuwe kindcentrum IKC West in Uden zal eind dit jaar duidelijk zijn als het definitieve ontwerp klaar is.