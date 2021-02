Vrachtwagenchauffeur botst tegen brugpijler op N279 bij Heeswijk-Dinther, weg dicht tot middernacht

Trap-in Uden steunt 15 projecten, doorgaan fietstocht nog onzeker

1 februari UDEN - Of de Trap-in Uden in 2021 door kan gaan is nog onzeker, wel staat vast dat er vijftien projecten in de Derde Wereld op financiële steun kunnen rekenen. Het gaat om kleinschalige initiatieven zoals de bouw van een kraamunit in Gambia, wateropvang voor een school in Uganda en matrassen voor straatkinderen in Tanzania.