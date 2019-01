Vrachtwagenverbod Bloemenwijk Veghel uitgebreid

Bij de toegangswegen van de wijk komen nieuwe verbodsborden met daaronder de toevoeging : ‘uitgezonderd aantoonbaar bestemmingsverkeer.’ Alleen vrachtauto's, waarvan de chauffeur zwart op wit kan aantonen in de wijk te moeten zijn, mogen de wijk nog in. En dat aantonen moet met bijvoorbeeld een vrachtbrief of ander document waar het adres op staat.

De gemeente maakt het verbod nu duidelijker en scherper omdat er in de wijk nog steeds overlast is van vrachtverkeer. Heel vaak rijden vrachtwagens die op weg zijn naar onder andere de Jumbo en de Noordkade verkeerd. De navigator stuurt hen fout of ze zoeken een kortere route richting bedrijventerrein. Ze komen dan veelal in de smalle straten in de wijk terecht en rijden zich regelmatig bijna klem. Leden van de wijkvereniging Bloemenwijk wezen de gemeente onder andere tijdens een wijkschouw op het probleem. De vrachtwagens zorgen regelmatig voor overlast en onveilige situaties in de wijk.