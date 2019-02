Vragen aan reiziger tussen Veghel en Asten

Een nieuw politiebu­reau met zo min mogelijk agenten, want die komen naar je toe

10:12 UDEN - Meer blauw op straat wordt er al jaren geroepen. De ongeveer 200 agenten in deze regio moeten het vanaf nu waar gaan maken. Met laptop en mobieltje naar de burgers toe in plaats van andersom. Ondanks dat splinternieuwe bureau in Uden.